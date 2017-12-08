” الزكاة ” تحدد موعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة نهاية ديسمبر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة، أن المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليون ريال، يتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة لها قبل نهاية ٢٠ ديسمبر الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن جميع المنشآت أو الكيانات التي تورد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تتخطى إيراداتها السنوية عن 375,000 ريال ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017.

مع العلم أن جميع المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز قيمة توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الالزامي ولا تتخطى المليون ريال سنوياً، سيتم إعفاؤها من متطلبات التسجيل حتى 20 ديسمبر 2018.

ويعتبر التسجيل لضريبة القيمة المضافة، هو عملية يتم من خلالها تسجيل المنشأة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وعند تسجيل المنشأة، سيتم إنشاء رقم حساب خاص بضريبة القيمة المضافة.