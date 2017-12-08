بالصور.. الهلال الأحمر بالمدينة يثبتون جدارتهم عند التعامل مع حادث مروري

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأنه في عند الساعة 11:45 صباح هذا اليوم الجمعة وعند انتقال الفرق التطوعية لمدينة ينبع لاقامة فعاليات التطوع بمناسبة اليوم العالمي للتطوع كما هو محدد له سابقاً .

واجهت الفرق التطوعية اثناء انتقالها حادث مروري في طريق ينبع قبل محافظة بدر و على الفور تم ابلاغ العمليات الإسعافية بالمنطقة وتم مباشرة الحادث من قبلهم وإسعاف المصابين حتى تم دعمهم من الفرق الإسعافية ونقل الحالات من قبل المتطوعين والفرق الإسعافية لمستشفى بدر العام وكان عدد الإصابات المباشرة من قبل الفريق حالة واحد خطيرة و 3 حالات متوسطة الاصابة .

و بين السهلي بأن جميع الفرق التطوعية هي مهيأة بحمد الله للتعامل مع جميع انواع الإصابات وفي اقصى الظروف كما يرافقهم مدير ادارة التطوع ومساعده والمؤهلين إسعافياً .