” بورتو البرتغالي ” يعلن رغبته في التعاقد مع ” السومة ” في الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر خاصة عن رغبة نادي بورتو البرتغالي في التعاقد مع نجم الأهلي السوري عمر السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يث تابع مسؤولي بورتو البرتغالي اللاعب حلال الفترة الماضية للتفاوض معه وضمه خلال الميركاتو الشتوي إلى الفريق .

وجاء ذلك بالتزامن مع رغبة ” السومة ” في تعديل بعض نصوص العقد مع إدارة الأهلي والتي تتمثل ف يإلغاء بند يتعلق بالتجديد التلقائي لمدة سنتين بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى بشكل إلزامي في حال رغب النادي في ذلك ، ويرجع السبب لضغوطات أسرية إلى جانب وجود عروض سخية من قبل أندية خليجية وأخرى أوروبية تضع اللاعب تحت ضغط الاختيار .