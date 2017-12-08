المملكة تطالب مجلس الأمن بحل الأزمة الفلسطينية بما يلائم القوانين الدولية

نايف السالم(صدى):

طالبت المملكة عبر وفدها الدائم في الأمم المتحدة من أعضاء مجلس الأمن برئاسة السفير الياباني كورو بيشو ، بضورورة إيجاد حل نهائي لأزمة القدس بعد صدور القرار الأمريكي ، وأن يتلاءم الحل مع القرارات الدولية التي يتخذها المجلس ، وجاء ذلك من خلال رسالة أرسلها الوفد أعضاء المجلس ومرفق معها البيان الصادر عن الديوان الملكي .

يذكر أن المملكة أعربت في وقت لاحق عن استنكارها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إسرائيلية القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها بدلاً من تل أبيب ، حيث حذرت من العواقب الخطيرة التي تنجم عن مثل هذه القرارات المفاجئة والتي تتجاهل التفاوض والنقاش السلمي بين الأطراف المختلفة ، وهو ما يمثل تحيز واضح ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمتعارف عليها .