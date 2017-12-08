قيادية يمنية تروي تفاصيل مرعبة مع الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشفت القيادية المؤتمرية حنان حسين، رئيس دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، تفاصيل عن مليشيا الحوثي, عقب اقتحموا شقتها والذي أسفرت عن نهب محتوياتها وطردوها في الشارع .

وأكدت ” حسين ” ، انها طريدة في الشارع بعد أن نهب الحوثيين شقتها واجبروها على الخروج إلى الشارع.

وأشارت رئيس دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام، إلى أنها منذ بداية العدوان هجرت الشقة التي كنت مستأجرة لها وانتقلت في الشهور الأولى من القصف إلى مقر جمعية كنعان لفلسطين، و بعد القصف وتضرر مبنى القناة تم اخذ جزء من مبنى جمعية كنعان لفلسطين مقر مؤقت للقناة سكنت في شقة في المبنى نفسه ” .