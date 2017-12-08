النجل الأكبر لـ ” علي عبدالله صالح ” يقود معركة ” الحديدة ” ضد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

استعد الجيش اليمني الشرعي لإطلاق عملية عسكرية كبيرة يتم الترتيب لها في الوقت الحالي لتنطلق من مدينة ” المخا ” الساحلية ووصولاً إلى مدينة ” الحديدة ” غربي اليمن .

ووفقاً لمصادر خاصة ، سيقود النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح هذه العملية ، حيث أنه من المتوقع أيضاً أن يتم الاستعانة بقوات من الحرس الجمهوري للمشاركة في هذه العملية العسكرية ، حيث يتم استدعائهم إلى مناطق باب المندب والمخا والخوخة لترتيب هذه القوات بعناية ودفعها نحو ” الحديدة ” لإنجاز المهمة .

وتشير التوقعات إلى أن هذه المعركة يشارك فيها إلى جانب قوات الحرس الجمهوري مجموعة المقاومة التهامية و المقاومة الجنوبية والجيش الوطني لتواصل هذه القوات بقياداتها وجهتهم إلى معركة ” الحديدة ” الضخمة ، والتي تستهدف إلى تحرير صنعاء من أيدي الحوثيين وتطهير اليمن العربي من بين أيديهم بما يشفي غليل أبناء صالحهم ويمنحهم الثأر الكافي لوالدهم .