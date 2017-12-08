فول وتميس وكبدة على طاولة ” الشرياني ” و ” المدخلي “

فهد عبدالله(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية تجمع بين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان ، مع مدير القناة السعودية الأولى خالد المدخلي أثناء تناولهما لوجبة الإفطار .

وأكثر ما أثار تعجب نشطاء مواقع التواصل في الصورة التي لم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحتها ، هي طاولة الطعام التي اقتصرت على وجبات الفول والتميس والكبدة ، والتي توضح تواضع المسؤولين وعدم إسرافهم في تناول الإفطار الذي يمنحهم القدر على مواصلة العمل الجاد .

يذكر أنه قد أصدر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، قراراً بتعيين الأستاذ داوود الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأإذاعة والتلفزيون .