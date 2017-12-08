بالفيديو.. الشرطة تصدر بيانا يوضح حقيقة مقتحم منازل شرق الرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام احدهم باعتلاء أسوار احد المنازل و دخوله , وصاحب المقطع رسالة تحذيرية لسكان أحياء شرق العاصمة الرياض من تكرار هذا الحادثه.

عليه فان الأمر يقتضي التوضيح بان الحادثة وقعت بتاريخ ٦/١/١٤٣٩ هـ و تم ضبط الشخص في حينه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر ) من قبل فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة المنطقه اذ تعلن عن ذلك فهي تهيب بالجميع بعدم تناقل الشائعات و أخذ الأخبار من مصادرها المعتمده .