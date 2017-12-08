تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار ” التبغ “

نورة الشهري(صدى):

أفادت مصادر، أن الأسعار الجديدة التي سجلتها أصناف التبغ بالمملكة تتعلق بإحدى الشركات التي تورد بعض أصناف السجائر فقط وليس جميعها، حيث اتجهت تلك الشركة إلى رفع سعر بعض الأصناف بقيمة تتراوح بين 1-4 ريالات ارتفاعاً وانخفاضاً.

وشملت التعديلات منتجات روثمان، جولد ليف، بال، أما الأنواع الأخرى الشهيرة للتبغ لم تشهد أسعارها أي تغيير حتى الآن.

أضافت المصادر، ” أن تغيير الأسعار الحالي على هذه الأنواع المحددة ليس له علاقة بضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها رسمياً في الأول من يناير 2018 والتي ستشمل كل أنواع التبغ بنسبة 5٪ ” .

‏‫يشار إلى أنه ينتظر أن تسجل أسعار منتجات التبغ ارتفاعاً جديداً مع مطلع العام الميلادي المقبل 2018 وذلك بعد التأكيد الرسمي على خضوعها لضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها بتاريخ 01/01/2018.