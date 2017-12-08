محكمة بريطانية تصدر حكماً بسجن ” قناص ” داعش 10 سنوات

لندن(صدى):

أصدرت إحدى المحاكم البريطانية اليوم الجمعة ، قراراً بسجن أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي والذي يبلغ 26 عاماً ، لمدة تصل إلى 10 أعوام بعد إدانته بعدد من الجرائم الإرهابية ، حيث جاء ذلك بعدما ثبت أمام القضاة أن محمد عبدالله من مدينة مانشستر زار بعض المناطق السورية التي تسيطر ميليشيات داعش عليها عام 2014 .

كما تداولت مصادر مطلعة بعض الوثائق المهربة من مناطق داعش والتي تؤكد ورود اسم المتهم بوصفه ” قناص ” في صفوف التنظيم الإرهابي ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

كما أفادت مصادر أمنية في بريطانيا أن الشاب الداعشي محمد عبدالله كان على صلة مستمرة بالانتحاري سلمان العبيدي الذي نفذ هجوماً بالمتفجرات في إحدى الحفلات الموسيقية داخل مانشستر في مايو الماضي مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 50 آخرين .