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هزات أرضية تصيب عدة مناطق في العراق دون خسائر

هزات أرضية تصيب عدة مناطق في العراق دون خسائر
أربيل(صدى):

أصيبت بعض مناطق محافظة ” حلبجة ” و ديالي ” بكردستان العراق اليوم الجمعة ، بهزتان أرضيتان ارتداديتان ، حيث بلغت قوة الهزة الأولى حوالي 4.5 درجة وفقاً لمقياس ريختر ، بينما وصلت قوة الهزة الثانية إلى 3.2 على نفس المقياس .

ووفقاً لما ذكرته تقارير هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، فإن الهزة الأولى تبعد حوالي 10 كم جنوب غربي حلبجة و 66 كيلو متراً جنوب شرقي السليمانية ، إلا أنها لم تسجل أي أضرار مادية أو خسائر بشرية تذكر .

فيما امتدت الهزة الثانية على بعد 21 كم جنوب شرقي جلولاء بمحافظة ديالي الواقعة شمال شرقي بغداد ، والتي لم تسفر أيضاً عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يستر والله كثرة الزلازل هذه الأيام تنذر بوقوع شي خطير ولا استبعد ضهور المهدي قريبا لأنه يخرج في سنه كثيرة الزلازل

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