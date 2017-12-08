سقوط ” الشباب ” أمام ” الفيصلي ” في الدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

سقط فريق الشباب في فخ الخسارة أمام ضيفه الفيصلي صفر – 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الشباب عند 13 نقطة في المركز التاسع.

ويعد هذ الفوز هو السابع للفيصلي مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للشباب هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع مباريات.

وانطلقت الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين بمباراةٍ بين الشباب والفيصلي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن هذا الأسبوع سيدخله الهلال وهو منتشٍ بانتصار على نادي الأهلي وضعه في صدارة الترتيب رغم أن له مباراتين مؤجلتين، فيما تراجع الراقي للوصافة وأصبح مهدد بفقدانها لصالح النصر في حالة تعرضه لأي تعثر في الجولات القادمة.