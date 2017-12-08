وزارة الصحة بالخرطوم تكشف زيادة عدد الإصابات بالإيدز

الخرطوم(صدى):

أكدت الفحوصات العامة التي أجرتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم على ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الإيدز بشكل ملحوظ داخل الدولة ، حيث أجرت الوزارة فحوصاً على 17.475 عينة بينهم 1400 من مرضى ” الدرن ” ، فيما تأكدت إصابة 1.317 حالة من بينهم بمرض نقص المناعة ” الإيدز ” .

وبلغت عدد الإصابات حالة من بين كل 5 آلاف حالة بنسبة تصل إلى 0.02 بالمئة ، بالإضافة إلى إصابة 16 حالة من أصل 655 سيدة حامل بهذا المرض ، وعلى غرار ذلك حذر وزير الصحة بالخرطوم مامون حميدة من تمليك نتائج الفحوصات إلى المرضى ، بسبب تخوفه من حدوث وفيات بين الحالات بسبب الكشف عن نتيجة الفحص بهذه الطريقة الصادمة .

ومن جانبه ، طالب ” حميدة ” بوضع نظام توعوي للكوادر وداخل المعامل الطبية ووصف الإصابة بالإيدز بأنها ضعيفة ولا يجب التكتم عليها باعتبارها وصمة اجتماعية بل يجب السعي خلف محاربتها والقضاء على تفشيها داخل المنطقة ، و جاء ذلك فقاً لما ذكرته مصادر خاصة .