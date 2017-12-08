أنباء عن انتقال ماتياس بريتوس إلى ” ليون ” المكسيكي في الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

يستعد محترف الهلال الأوروجوياني ماتياس بريتوس للانتقال إلى نادي ” ليون ” المكسيكي في الميركاتو الشتوي بعدما أصبح اللاعب مهدد بالانفصال عن ” الهلال ” الذي لم يعد يرغب بوجوده بسبب تراجع مستواه .

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية المكسيكية ، فإن المدير الفني لـ ” ليون ” يحتاج إلى ” بريتوس ” ويرى أنه سيحقق إضافة كبيرة لناديه ، خاصةً أنه يعرف لاعبي الفريق وجمهوره وتعد الكرة المكسيكية ليست بغريبة عليه .

يذكر أن نادي الهلال أعلن مسبقاً عن بحثه لإجراءات بيع عقد اللاعب في الفترة الانتقالية الشتوية المقبلة لعدم تحقيقه الاستفادة المرغوبة منه بشكل كافي ، والذي يبلغ سعره في سوق الكرة مليوني يورو .