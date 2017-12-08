بالفيديو.. حادث مروري يتسبب في إسقاط مصدات جسر الملك فهد
وقع حادث مروري مركب بين عدد من السيارات على جسر الملك فهد صباح اليوم الجمعة ، أدى إلى سقوط قطعتان من المصدات الجانبية للجسر ، إلا أن سائقوا السيارات تحت جسر المعهد الصناعي بطريق الملك فهد تمكنوا من النجاة من الموت .
حيث تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة ، والتي أظهرت القطعتين الكبيرتين في الحجم بعد سقوطهما على الأرض ، بالتزامن مع وجود كثافة مرورية كبيرة عند تقاطع مستشفى ” عرفان ” ، إلا أنه لم تصب أي سيارة بأذى محتم .
وباشرت أمانة جدة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و إصلاح مصدات الحماية حتى تعود لوضعها السابق بعدما تسبب الحادث المروري في سقوطها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23756 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله سلمهم
والا باالعاده المكان هذاك يزدحم شوي
مقابل مستشفى عرفان ومفروشات العبداللطيف
وكلية البنات فاالجهةالمقابلة🤔
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 18 دقيقة
المواصفات الفنيه… يجب ألا تصقط المصدات وان تتحمل الصدمات فهذا الهدف من انشائها … لاكنه الفساد…