بالفيديو.. حادث مروري يتسبب في إسقاط مصدات جسر الملك فهد

علي القحطاني(صدى):

وقع حادث مروري مركب بين عدد من السيارات على جسر الملك فهد صباح اليوم الجمعة ، أدى إلى سقوط قطعتان من المصدات الجانبية للجسر ، إلا أن سائقوا السيارات تحت جسر المعهد الصناعي بطريق الملك فهد تمكنوا من النجاة من الموت .

حيث تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة ، والتي أظهرت القطعتين الكبيرتين في الحجم بعد سقوطهما على الأرض ، بالتزامن مع وجود كثافة مرورية كبيرة عند تقاطع مستشفى ” عرفان ” ، إلا أنه لم تصب أي سيارة بأذى محتم .

وباشرت أمانة جدة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و إصلاح مصدات الحماية حتى تعود لوضعها السابق بعدما تسبب الحادث المروري في سقوطها .