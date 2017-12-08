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بالفيديو.. حادث مروري يتسبب في إسقاط مصدات جسر الملك فهد

بالفيديو.. حادث مروري يتسبب في إسقاط مصدات جسر الملك فهد
علي القحطاني(صدى):

وقع حادث مروري مركب بين عدد من السيارات على جسر الملك فهد صباح اليوم الجمعة ، أدى إلى سقوط قطعتان من المصدات الجانبية للجسر ، إلا أن سائقوا السيارات تحت جسر المعهد الصناعي بطريق الملك فهد تمكنوا من النجاة من الموت .

حيث تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة ، والتي أظهرت القطعتين الكبيرتين في الحجم بعد سقوطهما على الأرض ، بالتزامن مع وجود كثافة مرورية كبيرة عند تقاطع مستشفى ” عرفان ” ، إلا أنه لم تصب أي سيارة بأذى محتم .

وباشرت أمانة جدة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و إصلاح مصدات الحماية حتى تعود لوضعها السابق بعدما تسبب الحادث المروري في سقوطها .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 18 دقيقة

المواصفات الفنيه… يجب ألا تصقط المصدات وان تتحمل الصدمات فهذا الهدف من انشائها … لاكنه الفساد…

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