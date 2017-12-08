فلسطين ليست ملجئ لكم وتأبى جمعكم

حمي الوطيس وتفجرت الصدور مثل البراكين على خبرٍ نزل كالصاعقة على مسامع المسلمين أن القدس عاصمةٌ للمحتل الغاشم(الكيان الصهيوني) بمبادرة ومباركة من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل يكون بلفوراً جديد؟ البعض اتهموا السعودية بالتطبيع سيمفونيه نسمعها تتردد على مسامعنا نحن

السعوديون منذ أن سلب حق فلسطين من قبل الإحتلال كأننا الوحيدون المعنيون بطرد المغتصب من فلسطين بينما بعض العرب فعلوا مايندى له الجبين من تطبيع مع المغتصب فشيدوا البنيان لسفاراته وبصموا على مواثيق السلام معه مالكم كيف تحكمون؟ هل أنتم عرب أم مستعربين؟ لو قضينا برهةً في تقليب

صفحات التاريخ لن تجد أكثر من قادة السعودية وشعبها مناصرةً لقضية فلسطين فالشواهد كثيرة ووفيره ففي عام 1948 اندلعت حرب مع المحتلين ( الصهاينة) وأمر الملك عبدالعزيز بإرسال جنود سعوديين لردع المعتدي الغاشم واستشهد الكثير منهم على الأرض الطاهرة (القدس) وأيضا نستذكر موقف الملك فيصل رحمه الله الصارم بقطع امداد النفط للأمريكان بسبب دعمهم للمحتل مما جعل وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر يتودد له بقوله :إن طائرتي تقف هامده في

المطار بسبب نفاذ الوقود فهل تأمرون جلالتكم بتموينها وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحره،فرد الملك فيصل أمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت فهل تساعدني على تحقيقها؟ لاننتظر من أحد شكراً أو جزاءً فهذا ديدننا ورثناه من مؤسسنا وسار عليه أبناؤه البرره من بعده فالموقف السعودي شعباً وقيادة كان ولا زال يدعم فلسطين ويستنكر مافعله ترامب ، يا أبناء القدس الأبي ، لانريد أن يزايد علينا أحد بحب فلسطين ليس لدينا سفارة للمغتصب

(الصهيوني) ولا تطبيع للعلاقات فالمملكة ليست متنفس للحاقدين لتفريغ شحناتهم وعقدهم سندعكم في غيكم تعمهون وستكشف الأزمة معادنكم أنتم بعد قرار ترامب هل ستزهدون بعلاقتكم بالمحتل وتغلقون سفاراته أم ببيان استنكار تكتفون؟