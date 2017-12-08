بالصور.. طب الأسنان التخصصي يستهدف ابناء دار الأيتام في مبادرة تطوعية

تركية البدر(صدى):

نظم مركز طب الأسنان التخصصي بشرق الرياض اليوم الجمعة مبادرة تطوعية بعنوان ” اليد الحانية ” بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وكانت المبادرة تستهدف أبناء دار الرعاية الإجتماعية ” الأيتام ” .

واوضح مدير المركز الدكتور معتزبالله بن محمد الرويثي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة تحت شعار”تطوعي_ صحة وكذلك ضمن 993 مبادرة نفذتهاصحة الرياض.

وأكد أن هذه المبادرة تستهدف فئة غالية على قلوبنا وهم ابناء دار الايتام حيث يقوم فريق طبي بتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوعوية فيما تم تخصيص اربع زيارت لهم لمدة شهر على أن يخصص يوم الجمعة من كل اسبوع لأجراء الفحوصات وعلاجهم .

وقد تضمنت المبادرة خطة عمل لتشمل فتح عيادات علاجية تطوعية خارج اوقات الدوام الرسمي .

واقامة ورشة عمل عن طرق مزج المضادات الحيوية وكذالك ورشة عمل للطرق الصحيحة لتفريش الاسنان بالاضافة الى توزيع حقائب للعناية بالغم والاسنان.