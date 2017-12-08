بعد حصوله على ” الكرة الذهبية ” .. الخلاف بين كرستيانو رونالدو ومورينيو ينتهي

نواف السالم(صدى):

أدى تتويج لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية يوم أمس الخميس ، إلى حصوله على لقب أفضل لاعب في العالم للعام الجاري وخاصةً بعد تتويجه بهذه الجائزة للمرة الخامسة ، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إذابة الخلاف السابق بين اللاعب البرتغالي مع المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو .

حيث أشار ” مورينيو ” إلى أن حصول ” رونالدو ” على هذه الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه يمنحه حق الانضمام لموسوعة أساطير كرة القدم التي تضم مارادونا وبيليه وليونيل ميسي بالإضافة إلى الإنجليزي جورج بيست والبرتغالي إيزيبيو ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

وفيما يتعلق بخلاف الطرفين ، فقد أوضح المدير الفني الإنجليزي أن هذه المشكلة كانت جزء من وظيفته فمشاكله مع اللاعب ليست شخصية بل هي علاقة جيدة بين مدرب ولاعبه وكل ما نشر هو مجرد شائعات كاذبة ، قائلاً ” كانت لدينا رغبة مشتركة في تحقيق الانتصارات وكرستيانو رونالدو تحسن كلاعب خلال السنوات الثلاثة التي قضيناها معاً وعشنا سوياً ذكريات رائعة ” .