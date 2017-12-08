بالفيديو.. طفلا إيلتون خوزيه يرددان النشيد الوطني للمملكة بطلاقة

ماجد محمد(صدى):

بث لاعب القادسية البرازيلي إيلتون خوزيه مقطع فيديو لطفليه ، اليوم الجمعة ، يظهر فيه ابنه وابنته يرددان النشيد الوطني للمملكة بطلاقة ولغة عربي سليمة أذهلت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا المقطع .

حيث نشر ” خوزيه ” في البداية مقطع فيديو لابنته وهي تردد النشيد وعلق عليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” ابنتي تردد النشيد الوطني السعودي كل يوم .. شعور رائع ” .

وبعد دقائق نشر مقطع فيديو آخر لابنه مردداً للنشيد معلقاً عليه ” ابني أيضاً يردد النشيد الوطني السعودي ” ، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور لتنهال التعليقات على كليهما .