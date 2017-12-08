” مدرب النصر ” : مستعدون للمبارة القادمة أمام ” القادسية “

نواف السالم(صدى):

قال مدرب نادي النصر جوستافو كوينتيروس، إن مباراة فريقه القادمة أمام ” القادسية ” مهمة جدا، لذا قومنا خلال الايام الماضية بالعمل على معالجة الملاحظات الفنية التي ظهرت على الفريق أمام الباطن، ليكون لنا أداء منظم لكسر حاجز التكتلات الدفاعية، ونكون أكثر اتحاداً في أداؤنا الدفاعي، في المباريات القادمة.

وأضاف ” جوستافو ” ، أن رغم التعادل مع الباطن إلا إن الفريق لم يكن بحالة السوء التي يتحدث عنها البعض نعم أداؤنا كان بعيدا عن المستويات التي لعبنا بها المباريات الثلاث السابقة رغم اننا كنا قد استحوذنا على تسعين بالمائة من وقت المباراة بشكل كامل، ولكننا لم نوفق في استثمار الفرص التي لاحت لنا.

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على الدوري، أشار مدرب نادي النصر، طالما أن هناك مباريات ونقاط في الميدان فحظوظنا قائمة وسنعمل بكل ما لدينا على أن ننافس على اللقب، مردفًا أن فترة عمله مع الفريق لم تتجاوز الشهرين ولا يوجد فترات زمنية كافية بين المباريات تمكنه من أداء المطلوب بالشكل الذي يريده ومع الايام القادمة سيعمل على تحسين أداء الفريق لنصل إلى ما يريد.