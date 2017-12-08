” وطن بلا مخالف ” تكشف نتائج تعقب المخالفين خلال 24 يوماً

عادل الحربي(صدى):

كشفت الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” عن نتائج تعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبطهم ، اليوم الجمعة ، والتي أشارت إلى إجمالي المخالفين المضبوطين في كافة أرجاء المملكة ، والذين بلغ عددهم 171548 مخالفاً .

يث بلغ إجمالي المخالفين لنظام الإقامة حوالي 96402 ، فيما وصل عدد المخالفين لنظام أمن الحدود إلى 25644 ، بينما بلغ إجمالي مخالفي نظام العمل حوالي 49502 ، وبلغ إجمالي المضبوطين في محاولات للتسلل عبر الحدود إلى 1975 شخصاً ، في حين تم ضبط 38 شخصاً حاولوا التسلل عبر الحدود للخروج من المملكة .

كما أظهرت التقارير أن عدد الوافدين المخالفين لإجراءات تنفيذ الأنظمة حوالي 14500 شخصاً ، بينهم 12667 رجل و 1891 امرأة .