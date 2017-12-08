بالصور.. الهلال يستعد بالمران الرئيس للقاء الفتح

نواف السالم(صدى):

استعد لاعبو الهلال للقاء فريق ” الفتح ” يوم الأحد المقبل في ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء ، ضمن لقاء الجولات الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين .

حيث أدى لاعبو الفريق مرانهم الأساسي والذي تركزت فيه الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية ، عن طريق تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة ، ومن شرح مدير الجهاز الفني رامون دياز التكتيك الجديد الذي يجب أن ينتهجه الفريق خلال اللقاء من خلال فرض مناورة على ثلثي مساحة الملعب .

وجاء ذلك لإنهاء التحضيرات الميدانية اللازمة للقاء الفتح بمرانه المغلق مساء غداً السبت .