بعشاء فاخر.. ” جمال خاشقجي ” يتضامن مع القدس

نايف السالم(صدى):

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعم الإعلامي الهارب جمال خاشقجي، للعاصمة الفلسطينية القدس، بعد إعلانها عاصمة لإسرائيل.

وكتب ” خاشقجي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أشعروا بالغضب، اصرخوا به ولو بين أهالكم وداخل بيوتكم الخائفة، أنها القدس .. حسبنا الله ونعم الوكيل، اشعر بضيق شديد ” .

ولم تمضي لحظات على تغريدة ” خاشقجي ” حتى انتشرت صورة له أثناء احتفاله وسط مجموعة من أصدقائه في جو مغاير لحقيقة ما كتبه على حسابه الشخصي في توتير، مما أثار غضب بعض المدونين قائلين ” باين بأن خاشقجي مشغلته القدس ” .