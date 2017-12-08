بعشاء فاخر.. ” جمال خاشقجي ” يتضامن مع القدس
استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعم الإعلامي الهارب جمال خاشقجي، للعاصمة الفلسطينية القدس، بعد إعلانها عاصمة لإسرائيل.
وكتب ” خاشقجي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أشعروا بالغضب، اصرخوا به ولو بين أهالكم وداخل بيوتكم الخائفة، أنها القدس .. حسبنا الله ونعم الوكيل، اشعر بضيق شديد ” .
ولم تمضي لحظات على تغريدة ” خاشقجي ” حتى انتشرت صورة له أثناء احتفاله وسط مجموعة من أصدقائه في جو مغاير لحقيقة ما كتبه على حسابه الشخصي في توتير، مما أثار غضب بعض المدونين قائلين ” باين بأن خاشقجي مشغلته القدس ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 2 ساعتين
جالس مع نسوان….
ممكن يكون حاضر عيد ميلاد فادي لأبن خالته لشادي لطيز أرايبينه…؟
abu ammar[ عدد التعليقات: 14539 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههه
يكفي صراخك يا خاشوقه
هذا وامثاله بياعين حكي وبكره انتظر عطوان وغيره ولا تستغرب يحملون السعوديه قرار ترامب
مالت عليكم من قوم الحكي والصراخ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39533 ] نشر منذ 1 ساعة
مايحتاج كلامك يااخ ابو عمار ,,
,, خاشوقه وقطوان وقطاوة غيرهم طلعوا على القنوات واتهموا السعوديه بعلوم سافله مثل وجيههم ، وتكرم عنها وعنهم السعوديه وحكامها ومن سكن فيها ,,
,, السلقلق هذولا سالفة اللي يقول : يهد مع الذيب ويجفل مع الغنم ,,
.. لايهمونك هم ونباحهم ، اعزك الله ، الحقد وعمى البصيره مالي صدورهم ، فلا عجب منما يتقيئونه ،، اكرمك الله ,,
حسن[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههه ختم اللعبه ، كذاب و منافق و هارب و غدار و الشراب و البنات حوله. انا اشوف انه كثر شرب وجاه الحماس من الشراب و كتب التغريده.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23756 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي مشكلة الي يكثر ف العصير🥂🍺😆
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرشي[ عدد التعليقات: 2028 ] نشر منذ 10 دقائق
تجار كلام و تصاريح إعلامية رنانة هاذي هي عيشتهم ومنها معيشتهم وإللي مثله كثيرون .
اما بخصوص القضية الفلسطينية فلا أحترم من اهلها احدآ إلا من حمل الحجر وخاط كفنه
بيديه وناضل حتى لقي الله وهو صادق على ماعاهد عليه والأمهات الثكالى اللائي جففن
دموعهن حتى يجهزوا شهيدآ آخر دفاعآ عن الأقصى الشريف صابرات ومحتسبات كل ذلك
عند الله سبحانه وتعالى والأباء المنفطرة قلوبهم على فلذات اكبادهم من الشهداء والجرحى
والمأسورين في سجون الصهاينة ورغم كل ذلك لم يكلوا ولم يملوا ولم يثرثروا على شاشات
القنوات بل صمتهم عمل وصبرهم رجاء وأمل بالله أن ينصرهم لتتحرر اراضيهم والأقصى
الشريف من يد المحتل الصهيوني .
اما الآخرين الذين استفردوا بالسلطة فهم على شاكلة خاشقجي تاجروا بالقضية الفلسطينية
حتى اصبحوا من اغنى اغنياء العالم فلا احترم احدآ منهم .