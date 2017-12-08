بالصور.. ” التأهيل الشامل للإناث ” يُنظم فعاليات يوم الإعاقة العالمي بمكة

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة بقسميه الإيوائي والنهارية فعاليات يوم الإعاقه العالمي ( ٣ ديسمبر ) لعام ٢٠١٧م تحت عنوان ( موهبتي سرها إعاقتي ).

حيث يهدف البرنامج الى توعية المجتمع بمكانة ذوي الإحتياجات الخاصه تضامناً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

تضمن البرنامج العديد من المحاور الهامه منها :

توعية الصروح التعلميه بمعلماتها وطالباتها وتوعية أُسر المقيمات داخل الدار واطفال الرعاية النهاريه عن طريق كادر متكامل تفاعل لمدة ثلاثة ايام داخل وخارج الدار .

اختتمت الفعالية يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/١٩

بقاعة فلسطين من خلال تقديم مواهب ذوي الاعاقه وتكريمهن وشكرهن وقد تم شكر جميع موظفات المركز للجهود المبذوله التي يقدمنها لهذه الفئة الغالية وتقديم الشهادات لهن وذلك بإشراف مشرفة مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة المكرمة أ/ فردوس بنت حمد الفريح ومشرفة الرعاية النهارية أ/ هوازن غازي ابراهيم.