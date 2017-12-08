إمارة مكة تستعد لإطلاق تجريبي لقطار ” الحرمين ” نهاية ديسمبر

نايف السالم(صدى):

استعدت إمارة مكة المكرمة لإطلاق التشغيل التجريبي لقطار ” الحرمين ” في نهاية ديسمبر الجاري بدون ركاب ، حيث ينطلق في المسار بشكل كامل للتأكد من صلاحية استخدامه من قبل الركاب فيما بعد ، لينطلق على طول الخط بدءاً من مكة وحتى المدينة المنورة بطول 450 كيلو متر وسرعة تصل إلى 300 كم.

وأعلنت إمارة المنطقة مساء اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” أسعار التذاكر لا زالت تحت الدراسة وسيتم تحديدها قبل الانطلاق الفعلي والذي سيكون في مطلع عام 2018 رسمياً ” .