” العواد ” يحذر من أي عمل تليفزيوني يسيء لنساء المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر وزير الثقافة والإعلام بالمملكة الأمير عواد بن صالح العواد، من استغلال اسم ” السعودية ” في العناوين بهدف الترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة.

ووجه ” العواد ” ، بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة، أو أي فئة أخرى.

وأكدت الوزارة، أن أي قناة تعرض أعمالاً مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.