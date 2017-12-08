بعد قرار ” ترامب ” .. ” شيخ الأزهر ” يمتنع عن لقاء نائب الرئيس الأمريكي
امتنع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن طلب نائب الرئيس الأمريكي ” مايك بنس ” بلقائه خلال زيارته المقبلة إلى القاهرة، وذلك عقب اعتراف أمريكا بنقل السفارة الأمركية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل.
وقال ” الطيب ” : ” لا يمكن أن نجلس مع مزيفي التاريخ، سالبي حقوق الشعوب، أو من يعطون ما لا يملكون لمن لايستحقون ” .
وتابع شيخ الأزهر، في كلمته لأهالي القدس: ” نحن معكم ولن نخذلكم، وعلى واشنطن التراجع فورا عن القرارات غير المشروعة والمجحفة ضد القدس ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 3 ساعات
متمنعات .. وهن راغبات ….
المصدر… موسوعة نجر للحكم
براغى[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اكبر على اعداء الاسلام ..هذا هو دور الازهر الشريف الذى نتوقعه كمنارة للاسلام والمسلمين وومصدر الاسلام الوسطى على مدى تاريخه ..موقف مشرف لفضيلة الامام الاكبر وفى انتظار المزيد من دور الازهر لتوحيد المسلمين ضد محاولات الغرب والصهاينة لتدنيس الاقصى الشريف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23756 ] نشر منذ 45 دقيقة
لابد من الجميع أن يحذون حذوك
ويقومون بنفس ماقمت به👍👍👍