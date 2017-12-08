بعد قرار ” ترامب ” .. ” شيخ الأزهر ” يمتنع عن لقاء نائب الرئيس الأمريكي

القاهرة(صدى):

امتنع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن طلب نائب الرئيس الأمريكي ” مايك بنس ” بلقائه خلال زيارته المقبلة إلى القاهرة، وذلك عقب اعتراف أمريكا بنقل السفارة الأمركية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل.

وقال ” الطيب ” : ” لا يمكن أن نجلس مع مزيفي التاريخ، سالبي حقوق الشعوب، أو من يعطون ما لا يملكون لمن لايستحقون ” .

وتابع شيخ الأزهر، في كلمته لأهالي القدس: ” نحن معكم ولن نخذلكم، وعلى واشنطن التراجع فورا عن القرارات غير المشروعة والمجحفة ضد القدس ” .