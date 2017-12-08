احتجاجًا على نظام ” الملالي ” .. طلاب الجامعات الإيرانية يعلنون الإضراب

طهران(صدى):

أضرب الطلاب في مجموعة من الجامعات الإيرانية بدءاً من يوم أمس الخميس ، احتجاجاً على نظام ” الملالي ” ، حيث جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطالب ، وهو ما أدى لإعلان الملالي هذا اليوم كعطلة رسمية لمنع أي فرصة للاحتجاج .

حيث أضرب طلاب جامعة النفط بمدينة عبادان يوم أمس الخميس، عن الطعام للاحتجاج على تجاوب وكلاء النظام مع ما يحقق مطالبهم وتجاهل اعتراضاتهم، وتكرر نفس المشهد في اليوم نفسه بجامعة شريف الصناعية وطهران والوطنية بالإضافة إلى جامعة قم ونيشابور ، حيث احتشد الطلاب بداخلها وهتفوا الشعارات التي تردد ” ليطلق سراح السجين السياسي ” و ” جامعة ربحية ، إضعاف الكادحين، والتعليم المجاني مطلوب للكادحين ” .

وفي السياق نفسه ، أحدث طلاب جامعة طهران حالة من الإرباك والتوتر للبرنامج الخطابي لأحد قيادات النظام ، حيث قاموا برفع شعارات ” الجامعة ليست معسكرًا ” و ” توبيخ الطالب ميدالية فخر له ” ، و ” الجامعة سجن والسجون معسكرات ” ، أما في جامعة قم فغادر الطلاب القاعة أثناء خطاب أحد نواب مجلس شورى النظام وأوقفوه عن إلقاء الخطاب.

يذكر أنه قد عرض طلاب جامعة طهران في عمل مسرحي بوقت سابق، جانب من أعمال القمع والتعذيب والإعدام التي تطال الطلاب وهو ما رفضه أمن الجامعة لتقييد حرية الطلاب وإسكاتهم عن الاعتراض.