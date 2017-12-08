السلطات السويسرية تحرم المحجبات من السباحة

جنيف(صدى):

منعت السلطات السويسرية بجنيف أن تذهب السيدات إلى السباحة بالمبلابس المغلقة أو بدون ملابس ، وهو ما يعني حرمان المسلمات المحجبات من السباحة بملابس ” البوركيني ” المخصصة لهن .

حيث نصت قوانين السباحة الجديدة على أن تتألف الملابس المخصصة من قطعة أو قطعتين ، كما أنها يحظر أن تكون تحت الركبة أو بأكمام طويلة ، فضلاً عن أنها يجب آلا تشبه الفستان أو التنورة .

يذكر أن قوانين السباحة السويسرية لم تكن مُسبقاً بهذه الصرامة خلال سبتمبر الماضي ، إلا أن السلطات المحلية أجرت بعض التعديلات التي تحرم فئة كبيرة من السيدات المسلمات من السباحة ، وجاء ذلك لأسباب عدة تمثلت لديهم في عدم الالتزام بقواعد النظافة أو دخول المسبح بملابس عادية وغير ملائمة للمظهر العام .