تجربة تكشف مدى التزام السائقين بإشارات المرور في ظل غياب كاميرات الرصد

عادل الحربي(صدى):

أجريت تجربة تكشف مدى التزام السائقين بأنظمة السير وقوانينها بالتزامن مع غياب أنظمة الرصد الآلي للمخالفات المرورية ، حيث تم تنفيذ التجربة بواسطة قناة ” الإخبارية ” عند تقاطعين أحدهما مزود بكاميرات رصد مخالفات قطع الإشارة الحمراء ، بينما توقفت عن دعم إشارات الطريق الثاني بأنظمة الرصد الآلي .

وانتهت التجربة التي استغرقت ربع ساعة فقط إلى أن السائقين التزموا بالنظام بشكل كامل عند الإشارة المدعومة بكاميرات الرصد الآلي ، فيما رصدت التجربة 41 مخالفاً قطعوا الإشارة عند التقاطع الغير مزود بكايرات الرصد .

يذكر أن قناة الإخبارية أجرت هذه التجربة للمساهمة في الحملة التوعوية ” الله يعطيك خيرها ” والتي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع عدد من مختلف الجهات الحكومية المختصة .