” العيسى ” يعتمد الدليل الإشرافي لـ ” المقاصف ” وتعميمه على مدارس المملكة

نايف السالم(صدى):

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الجمعة، تعليمات لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، باعتماد العمل بما ورد في دليل الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية، وتعميمه في جميع المدارس.

وتتضمن أدوار وزارة الصحة، ووزارة التعليم في الصحة وسلامة الغذائية بالمقصف المدرسي، التدريب والتأهيل الصحي للهيئة التعليمية والإدارية المدرسية والعاملين في المقاصف المدرسية، والبرامج التوعوية للطلاب، والإشراف الذاتي للمدارس على الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية، والإشراف الصحي بين ” الصحة والتعليم” ، وإجراءات رصد ومعالجة مخالفات الاشتراطات الصحية ، والإجراءات المتبعة في حال الاشتباه بحالات التسمم الغذائي .

ويشمل دليل الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية، مجموعة من الضوابط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في الأغذية والمقاصف داخل المدرسة، ونظم تحضيرها وحفظها وتداولها والعاملين بها داخل المدرسة، أو في المؤسسات التي تقوم بتحضيرها أو توريدها.

ويأتي ذلك في ضوء التأكد من صحة وسلامة الإذية المقدمة في المقاصف، وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة، وتعزيز والنمط الغذائي الصحي لدى الطلاب، من خلال رفع مستوى الوعي الصحي الغذائي بأهمية الغذاء المتوازن وسلامة الغذاء، ومكافحة العادات الغذائية غير الصحية المنتشرة.