تركي آل شيخ: قطر ومعاونيها لن يثنو من عزيمتنا في خدمة إخواننا

طلال الضوي(صدى):

أكد مستشار الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارةالهيئة لعامة للرياضة تركي آل شيخ ، على أن الجهود التي بتذلها قطر في إسقاط الدول العربية وزعزعة استقرارها الوطني دائماً ما تبوء بالفشل .

وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلاً ” النظام في قطر ومرتزقتهم في الدول المجاوره لن يثنو من عزيمتنا في خدمة أخوانا في كل مكان ” .

وتابع معلقاً على المعاكر الإيرانية بقيادة قطرية قائلاً ” إذا زاد النباح اعرف جيداً أنهم أصيبوا في مقتل ” ، وأضاف ” نباحكم لن يصل إلى مسامعنا ” .