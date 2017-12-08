بلدية ” تيماء ” تغلق 8 مطاعم بسبب مخالفة شروط الصحة العامة

محمود البلوي(صدى):

أغلقت بلدية تيماء عدد من المطاعم والبوفيات المخالفة لشروط الصحة العامة فيما يتعلق بالنظافة وتخزين المأكولات، حيث وصل عدد المطاعم المخالفة التي تم إغلاقها إلى 8 محلات تتنوع بين مطاعم وبوفيات.

ووفقًا لما قاله رئيس بلدية المحافظة سعيد السعيد، فإن البلدية تعمل على إتلاف جميع المواد الغذائية التي يتضمنها أي مطعم يصدر قرارًا بإغلاقه في المنطقة، لأسباب قد تتمثل في سوء التخزين أو انتهاء صلاحية الأطعمة أو التقصير في نظافة المحيط الذي يؤثر على صحة الزبائن.

حيث شدد على أن إدارته لا تتهاون مع المخالفين بأي وسيلة، كما حث الجميع على الاتصال بالهواتف المخصصة بالبلدية في حال تم اكتشاف أي تقصير أو ملاحظات بإحدى المحلات أو المطاعم في محافظة تيماء.