المملكة تشهد ظاهرة الاحتجاب بدءاً من منتصف ليل الجمعة وحتى فجر السبت
تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية وقوع القمر الأحدب في حالة اقتران مع نجم قلب الأسد في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ، وذلك قبل منتصف ليل اليوم الجمعة ويمتد لطوال ساعات فجر غداً السبت .
وعلى غرار هذا الحدث ، يتمكن القاطنون بأوروبا من رؤية مشهد القمر وهو يعبر أمام نجم قلب الأسد في ظاهرة يطلق عليها اسم ” الاحتجاب ” ، وفقاً لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39533 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان مدبر الافلاك ,,
,, لا إله إلا هو .. الله جل في علاه ,,