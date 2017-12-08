المملكة تشهد ظاهرة الاحتجاب بدءاً من منتصف ليل الجمعة وحتى فجر السبت

عادل الحربي(صدى):

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية وقوع القمر الأحدب في حالة اقتران مع نجم قلب الأسد في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ، وذلك قبل منتصف ليل اليوم الجمعة ويمتد لطوال ساعات فجر غداً السبت .

وعلى غرار هذا الحدث ، يتمكن القاطنون بأوروبا من رؤية مشهد القمر وهو يعبر أمام نجم قلب الأسد في ظاهرة يطلق عليها اسم ” الاحتجاب ” ، وفقاً لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .