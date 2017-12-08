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  • نشر : منذ 48 دقيقة
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  • حوادث

ضبط 8 مركبات مخالفة في العرضيات بسبب التفحيط

ضبط 8 مركبات مخالفة في العرضيات بسبب التفحيط
نايف السالم(صدى):

نفذت الدوريات الأمنية بالعرضيات مساء أمس الخميس ، عدة حملات أمنية بالتنسيق مع المرور والبحث الجنائي ، وبقيادة ميدانية من قبل النقيب منصور علي الغامدي و الرائد محمد علي الشمراني .

وقامت الدوريات بعمل نقاط تفتيش لضبط المخالفين ، مما أسفر عن ضبط 8 مركبات كان يقودها عدد من المفحطين والدرباوية الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين ، حيث اشتملت المخالفات على تنزيل المركبات والتظليل والتفحيط ، وهو ما أدى لتسليمها إلى المرور لتنفيذ ما يقتضيه القانون .

يذكر أن الدوريات الأمنية تبذل جهود واسعة في السيطرة على عمليات التفحيط بالمملكة ومنع إزعاج المواطنين وإلقاء أرواحهم في الخطر بسببها ، من خلال مجموعة من الحملات الأمنية التي تنظمها بشكل أسبوعي لضبط المخالفين وتطبيق العقوبة عليهم .


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