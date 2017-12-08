بعد تصاعد الأزمة اليمنية.. تفاصيل تعاون قطر مع الحوثيين بصنعاء
قال محمد العرب، مراسل قناة العربية في اليمن، إن جميع صفقات السيارات طوال السنوات الثلاثة الماضية التي وصلت صنعاء تعتبر عمليات دعم قطرية للحوثيين، تدفع قطر ويبيع الحوثي.
وأكد ” العرب ” ، في تغريده له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ” هذه معلومة أخبرني بها ضابط داخلية وصل مأرب صباحا هذا اليوم ” .
وأشار مراسل قناة العربية في اليمن، في تغريدة أخرى إلى وجود تعاون إيراني قطري حوثي في أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ اليمن قبيل الهزيمة الحتمية.
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