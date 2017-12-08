بعد تصاعد الأزمة اليمنية.. تفاصيل تعاون قطر مع الحوثيين بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

قال محمد العرب، مراسل قناة العربية في اليمن، إن جميع صفقات السيارات طوال السنوات الثلاثة الماضية التي وصلت صنعاء تعتبر عمليات دعم قطرية للحوثيين، تدفع قطر ويبيع الحوثي.

وأكد ” العرب ” ، في تغريده له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ” هذه معلومة أخبرني بها ضابط داخلية وصل مأرب صباحا هذا اليوم ” .

وأشار مراسل قناة العربية في اليمن، في تغريدة أخرى إلى وجود تعاون إيراني قطري حوثي في أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ اليمن قبيل الهزيمة الحتمية.