الاتحاد الأوروبي يُعلن مستويات قرعة دور الـ 32 من الدوري

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانه لإعلان مستويات قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي والتي ستجرى الإثنين القادم، عقب قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل لدور 32 بعد نهاية دوري المجموعات 24 فريقًا من 12 مجموعة وسيضاف لهم 8 فرق أصحاب الصف الثالث في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرق الـ 32 لمستويين حيث ستلعب فرق المستوى الأول لقاء الإياب على أرضها ” ميلان وأتلانتا ولاتسيو إيطاليا، وأتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو وفياريال إسبانيا، وسيسكا موسكو وزينت سان بطرسبورغ ولوكوموتيف موسكو روسيا، وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا البرتغال، وآرسنال إنجلترا ” .

أما المستوى الثاني يتتضمن ” بروسيا دورتموند ألمانيا ونابولي إيطاليا، وريال سوسيداد إسبانيا، ونيس وأولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون فرنسا ” .