تفاصيل جديدة تكشف مقربين من علي عبدالله صالح تسببوا في قتله

فهمي محمد(صدى):

أكد الدكتور والكاتب السياسي اليمني محمد جميح عن وجود مؤامرة خيانة تم التخطيط لها ضد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح من قبل 3 أشخاص من المقربين له .

وكشف ” جميح ” ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً أنه قد وصلته معلومة مؤكدة أن ” صالح ” اتصل في لحظاته الأخيرة بأفراد أسرته وقال لهم أسماء من باعوه.

وأضاف المحلل السياسي أنه حصل على هذه المعلومات من مصدر داخل البيت والذي قال له ” أحد كبار معاوني صالح بالاشتراك مع صحافي مقرب من الرئيس السابق كان لهما دور في وضع أجهزة تنصت في بيت الرئيس السابق لصالح الحوثيين ” ، مشيرًا إلى أن أحدهم كان ضابط الراحل في الحرس الجمهوري وهو المسؤول عن فتح مخازن الأسلحة للحوثيين .

يذكر أنه تعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح للإعدام على يد الميليشيات الحوثية الإيرانية في منزله بصنعاء ، يوم الإثنين الماضي .