تفاصيل جديدة تكشف مقربين من علي عبدالله صالح تسببوا في قتله
أكد الدكتور والكاتب السياسي اليمني محمد جميح عن وجود مؤامرة خيانة تم التخطيط لها ضد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح من قبل 3 أشخاص من المقربين له .
وكشف ” جميح ” ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً أنه قد وصلته معلومة مؤكدة أن ” صالح ” اتصل في لحظاته الأخيرة بأفراد أسرته وقال لهم أسماء من باعوه.
وأضاف المحلل السياسي أنه حصل على هذه المعلومات من مصدر داخل البيت والذي قال له ” أحد كبار معاوني صالح بالاشتراك مع صحافي مقرب من الرئيس السابق كان لهما دور في وضع أجهزة تنصت في بيت الرئيس السابق لصالح الحوثيين ” ، مشيرًا إلى أن أحدهم كان ضابط الراحل في الحرس الجمهوري وهو المسؤول عن فتح مخازن الأسلحة للحوثيين .
يذكر أنه تعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح للإعدام على يد الميليشيات الحوثية الإيرانية في منزله بصنعاء ، يوم الإثنين الماضي .
مشعل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 4 ساعات
اجل الحوثيين براءة من قتله
abu ammar[ عدد التعليقات: 14539 ] نشر منذ 4 ساعات
معروف ان قطر دفعت الملايين مساعده للحوثيين واشترت المقربين من الرئيس
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص فكونا من أخباره عميل وخاين وانتهى
زائر[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 1 ساعة
الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح محل ما خري شنقوه نهاية كل خائن عميل غدار .
روميو[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 1 ساعة
هو جابها لنفسه