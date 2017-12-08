بالفيديو.. بطل ملاكمة يفتتح متجر بأمستردام عن طريق تحطيمه

أمستردام(صدى):

افتتح بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل أنطوني جوشوا والذي يبلغ 28 عاماً ، أحد المحلات التجارية بأمستردام ، حيث حطم زجاج باب المدخل الخاص بالمتجر بلكمة واحدة منه ، كنوع من الدعاية للمكان الذي يملكه شخص يدعة ” وندر آرمور ” .

ونشر ” جوشوا ” مقطع فيديو له وهو يقوم بتحطيم باب المتجر بلكمته الشهيرة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” وعلق عليه قائلاً ” في بعض الأحيان كل ما يلزم هو لكمة واحدة فخور بافتتاح متجر براندار في أمستردام ” .

وكان قد حصل الملاكم البريطاني العالمي على مجموعة كبيرة من الألقاب خلال البطولات التي خاضها قبل تركه للمجال ، حيث حمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة و منظمة الملاكمة الدولية ، حيث حسم مواجهاته التي تصل إلى 20 بضربات قاضية .