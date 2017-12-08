إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق الهجرة خليص

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة مساء يوم الجمعة 20-03-1439هـ بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الهجرة حرة خليص.

وهرعت 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، ليجدوا 7 مصابين تتفاوت الاصابات بين المتوسطة والبسيطة. و بعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين، تم نقل 4 اصابات الى مستشفى خليص العام و3 اصابات تم تقديم الخدمة الاسعافية لها في الموقع.

وتتمنى الادارة العامة للهلال الأحمر بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، و تنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور و ربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد .