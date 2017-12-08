إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق الهجرة خليص
تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة مساء يوم الجمعة 20-03-1439هـ بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الهجرة حرة خليص.
وهرعت 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، ليجدوا 7 مصابين تتفاوت الاصابات بين المتوسطة والبسيطة. و بعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين، تم نقل 4 اصابات الى مستشفى خليص العام و3 اصابات تم تقديم الخدمة الاسعافية لها في الموقع.
وتتمنى الادارة العامة للهلال الأحمر بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، و تنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور و ربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.
صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد .
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