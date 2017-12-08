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أمريكا تضاعف قاذفاتها على كوريا الشمالية وبيونج يانج تهدد باندلاع الحرب

أمريكا تضاعف قاذفاتها على كوريا الشمالية وبيونج يانج تهدد باندلاع الحرب
واشنطن(صدى):

أرسلت الولايات المتحدة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية ” بي 1 بي لانسر ” ، والتي حلقت من قاعدة ” جوام ” لتنفذ تجربة على عملياتها المقبلة لقصف أهداف كوريا الشمالية بالتنسيق مع كوريا الجنوبية في مناورة جديدة .

وضاعفت أمريكا من تحليق عدد القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى بالقرب من حدود كوريا الشمالية ، وهو ما أثار استفزاز الأخيرة والتي هددت باقتراب الحرب بين الدولتين .

يذكر أنه قد حلقت أمس قاذفتان استراتيجيتان برفقة 230 مقاتلة حربية و 12 ألف جندي ، فضلاً عن المقاتلات الشبحية التابعة لسلاح الجو الأمريكي ، وجاء ذلك للرد على إطلاق كوريا الشملية لصواريخ بالستية باتجاهها .


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