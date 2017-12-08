بالصور.. زيادة أسعار بايلوت 2018

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هوندا بايلوت ذات السبعة مقاعد التي تحمل شعبية كبيرة ظهرت كموديل 2018 مع زيادة طفيفة في الأسعار بدءا من 31.875 دولارا، وتبقى سيارة الدفع الرباعي ذات الصفوف الثلاثة دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بنموذج العام الماضي الذي يقدم كل شيء من مقصورة فسيحة مع حلول عملية ذكية لمجموعة واسعة من أنظمة السلامة النشطة ومن ركوب أفخم إلى نظام ترفيهي حديث مع كل من أندرويد أوتو و أبل كاربلاي.

ولا تزال الطاقة توفرها سيارة هوندا من محرك V6 سعة 3.5 لتر مع الحقن المباشر بقوة 280 حصان. والنماذج الأرخص في نطاق السيارة تحمل ناقل حركة أوتوماتيك من ست سرعات في حين تأتي إصدارات تورينج واليت الأكثر تكلفة مع ناقل حركة أوتوماتيك من تسع سرعات.

وسيتم يتم عرض السيارات بالإصدارات ذات الدفع الأمامي والدفع الرباعي، مع تقييم استهلاك الوقود بمعدل 20/27/23 ميلا في الجالون للسابق و 19/26/22 ميلا في الجالون للموديل الحديث. وتقدم السيارة باقة الاستشعار من هوندا بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائقين معا، بما في ذلك نظام الكبح للتخفيف من الاصطدام مع تحذير الاصطدام الأمامي، والمساعدة في حفظ المسار، ومثبت السرعة القابل للتكيف مع تحذير مغادرة المسار.

وقد بدأت مبيعات هوندا بايلوت 2018، مع نظام الدفع الأمامي لنسخة LX بسعر 31,875 دولار ونسخة الدفع الرباعي بسعر 33.775 دولار.