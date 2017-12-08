ضبط 3 وافدين يصنعون ” الحلويات ” داخل سكنهم بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

نجح مركز شرطة الخبراء اليوم الجمعة، في ضبط ثلاثة وافدين من جنسيات عربية في العقد الثالث من العمر، أثناء قيامهم تصنيع وتخزين كميات من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقة غير نظامية، بمشاركة الجهات المختصة.

جاء ذلك استمرارًا للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، قد تم استكمال كافة الإجراءات النظامية للمخالفين تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.