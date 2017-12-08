الكشف عن سيارة سيات ليون كوبرا R الأكثر تطرفًا وشراسة

تعتبر سيات ليون كوبرا R آخر نسخ السيارة الهاتشباك الساخنة وأكثرها قوة وحصرية كما أنها بداية لخطة الشركة المستقبلية لموديلات كوبرا عالية الأداء وهذه النسخة تعتبر أقوي سيارات الشركة وأكثرها تطرفاً وشراسة. وسيقتصر انتاج السيارة على 499 نسخة مانيوال و300 نسخة بناقل DSG ليكون المجموع 799 سيارة وستكون النسخ المانيوال بقوة 306 حصان بناقل حركة 2 لتر بشاحن توربيني.

أما النسخ بناقل DSG من 6 سرعات فستأتي بقوة 296 حصان من المحرك التقليدي وكلا النسختين قادرتين على التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 5.8 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كمساعة.

وكلاهما يأتي بنظام دفع أمامي فقط مع تعليق قابل للتكيف ونظام تفاضلي محدود الانزلاق مع مكبح بريمبو أكبر ونظام عادم مطور.

وتتميز السيارة بأقواس العجلات الممتدة ولمسات نحاسية وباقة أيروديناميكية جديدة مصنعة من ألياف الكربون وتشمل مشتت أمامي وجناح خلفي ومشتت خلفي وادعت سيات تحسن الجوانب الأيروديناميكية بنسبة 12.5% مقارنة بموديلات كوبرا التقليدية. كما تم تطوير مقصورة السيارة الداخلية بلمسات نحاسية على لوحة القيادة والكونسول وتكييف الهواء مع فرش ألكانتارا لعجلة القيادة وناقل الحركة وتطريز نحاسي على المقاعد. وسيتم تقديم النماذج الأولى من السيارة في نهاية العام الجاري.