” هيئة السياحة ” تزود المواطنين بإرشادات السلامة أثناء التخييم

حمود العنزي(صدى):

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، الدكتور عبد العزيز آل حسن ، على الجهود المبذولة باستمرار في مجال التوعية البيئية بشكل عام وفي الشتاء على وجه الخصوص ، وهو ما يساهم في استغلال المقومات السياحية التي تمتلكها الرياض كالمتنزهات البرية التي تشهد إقبال كبير من السياح .

وأشار ” آل حسن ” أن المسؤولين يحرصون دائماً على تقديم المعلومات التي ترشد الشباب وتحذرهم من المخاطر وأن يقوموا باتباع التعليمات لحفظ سلامتهم خلال التخييم كما في مناطق ” تمير ” و ” روضة الخشم ” و ” الوسطى ” و ” أم الشقوق ” ، وغيرها من المناطق الصحراوية السياحية المعروفة .

كما تعمل الهيئة السياحية على التنسيق مع البرنامج التوعوي ” لا تترك أثر ” لتعزيز وعي المواطنين وجذبهم للمشاركة في هذه المبادرة التي تحمي المنشآت الوطنية التي تعد من أهم المقومات السياحية بالمملكة .