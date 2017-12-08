الصحف الإسبانية تحتفل بفوز رونالدو بالكرة الذهبية
احتفلت الصحف الإسبانية اليوم، بفوز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، حيث خصصت أغلفتها بصور ذهبية لـ كريستيانو.
وقالت صحيفة ماركا: ” رونالدو يرفع عدد مرات فوزه بالكرة الذهبية إلى خمسة، ويجدد هيمنته القارية من باريس ” .
وكتبت صحيفة آس: مانشيت بخط عريض مع صورة لرونالد وهو يحمل الكرة الذهبية، بعنوان ” العصر الذهبي ” .
كما قامت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية، الناطقة باسم برشلونة، بوضع خبر وصورة لرونالدو يحمل الكرة الذهبية قائلة ” رونالدو يفوز بالبالون دور الخامسة ” .
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