الصحف الإسبانية تحتفل بفوز رونالدو بالكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

احتفلت الصحف الإسبانية اليوم، بفوز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، حيث خصصت أغلفتها بصور ذهبية لـ كريستيانو.

وقالت صحيفة ماركا: ” رونالدو يرفع عدد مرات فوزه بالكرة الذهبية إلى خمسة، ويجدد هيمنته القارية من باريس ” .

وكتبت صحيفة آس: مانشيت بخط عريض مع صورة لرونالد وهو يحمل الكرة الذهبية، بعنوان ” العصر الذهبي ” .

كما قامت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية، الناطقة باسم برشلونة، بوضع خبر وصورة لرونالدو يحمل الكرة الذهبية قائلة ” رونالدو يفوز بالبالون دور الخامسة ” .