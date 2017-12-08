لجنة مختصة لمكافحة البيع العشوائي لحليب ” الأبل “

عادل الحربي(صدى):

قامت جهات مختصة عليا، بإصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 6 جهات حكومية لمكافحة البيع العشوائي لحليب ” الأبل ” بالطرقات، وضبط المخالفين ومعاقبتهم.

وقالت مصادر مطلعة، أن اللجنة تتكون من ممثلين لوزارة الداخلية، والشئون البلدية والقروية، والصحة، والتجارة والاستثمار، والبيئة، بالإضافة إلى هيئة الغذاء والدواء.

وذكرت المصادر، أن اللجنة مختصة بالبحث عن أسباب انتشار ظاهرة البيع العشوائي لحيب ” الأبل ” في ظل قرار وزارة الداخلية المسبق لعام 2013 بعدم بيع حليب الحيوانات في أماكن غير مرخصة.

يذكر أن الجهات المختصة أوزعت إلى وزارة الشئون البلدية والقروية مهمة فرض الرقابة الصحية على الباعة المتجولين وتطبيق الجزاءات المستحقة لهم.