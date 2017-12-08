بالفيديو.. المصري المعتدى عليه من الكويتي يروي تفاصيل الوقعة

خالد الظفيري(صدى):

كشف الموظف المصري وحيد محمود رفاعي، المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي في محل عمله بالكويت، تفاصيل الاعتداء البدني الذي تعرض له.

ووضح خلال مقابلة له ببرنامج ” انفراد ” على قناة ” الحياة ” ، أنه يعيش في الكويت منذ أكثر من 10 أعوام ولم يرى أي فعلة سلبية، وأنه يعيش في إكرام وهناء وسط الشعب الكويتي، ولكنه يدين هذا المواطن لذاته وليس الشعب بالكامل.

وأضاف أن الشاب المتهم في مقتبل العمر، وأنه بدأ في ضربه لكمات متكررة حتى أفقده وعيه، واستعان ببطارية للهجوم عليه بها، وبعد ذلك لم يرى المصري شيء فقد فقد وعيه بالكامل.

واستكمل في امتنان أنه وجد استنكار من أهل الكويت للفعلة، ووقوفهم بجانبه، كما وجد سرعة في استجابة الداخلية، ونقله إلى المستشفى، ووجود اهتمام كامل به بتقديم الخدمة الطبية الكاملة.

وأكد أن المواطن هرب بعد الوقعة، ولكن القوات تمكنت من أسره بالتعرف عليه من رقم سيارته،و يتواجد حاليًا بالحبس.