شيفروليه تضيف أنظمة السلامة النشطة التكنولوجيا لتاهو 2018 الشرطية

متابعات(صدى):

تعتبر شيفروليه تاهو PPV 2018 أول سيارة في فئتها قادرة على تقليل سرعات تحطمها المحتملة أو المساعدة على تجنب الحوادث. وبصرف النظر عن تقنية السلامة النشطة، فسيارة تاهو الشرطية تأتي مع مجموعة واسعة من ميزات تعزيز السلامة القياسية، مثل ESC أو كاميرا الرؤية الخلفية مع مساعدة الركن الخلفية.

وقال ايد بيبر المدير التنفيذي في جنرال موتورز ” نحن نريد حماية من يحموننا ومساعدتهم على العودة إلى ديارهم بأمان في نهاية كل نوبة ومع تقنيات السلامة التي نقدمها على تاهو الشرطية فقد تكون بمثابة مجموعة ثانية من العيون ” .

والتكنولوجيا الجديدة هي جزء من شيفروليه باقة مساعدة السائق المحسنة التي تشمل نظام خفض السرعة عبر الكبح الأمامي التلقائي، تنبيه الاصطدام الأمامي، تحذير مغادرة المسار، مقعد السائق الذي يقدم تنبيه السلامة ودواسات قابل للتعديل كهربائيا.

ولم يتم أبدا تقديم خاصية خفض السرعة عبر الكبح الأمامي لسيارة شرطة من قبل وهو نظام يعمل عن طريق تنشيط الفرامل تلقائيا للمساعدة في تقليل شدة الحادث، طالما أن السيارة تسير بسرعة منخفضة والسائق لم يضغط بالفعل الفرامل. وفي الوقت نفسه، يمكن للنظام المقعد الذي يوفر تنبيه السلامة تنبيه السائق من خلال نبضات اهتزاز أسفل المقعد ، بدلا من التنبيهات والتحذيرات المسموعة المعتادة.