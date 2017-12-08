5 مشاهير من مواليد القدس

نورة الشهري(صدى):

شهدت المدينة المقدسة ولادة مشاهير فلسطينيين، ولم تكن بالنسبة لهم مجرد مدينة نشأة فحسب، بل كانت بمثابة القلب النابض لموهبتهم، فكانت تسكن قلوبهم وأرواحهم، ولم تغب عنهم مجرد لحظة حتى وأن غادروها فهي لن تغادرهم.

وولد إدوارد سعيد، أشهر مفكر أدبي عربي في 1 نوفمبر 1935 في القدس، ووصف بكونه أكثر صوت فعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية إلى جانب كونه شخصية مؤثرة في النقد الحضاري والأدبي.

كما شهدت القدس، ميلاد ناصر النشاشيبي عام 1919، وهو صحفي ومؤرخ فلسطيني، وتولى منصب مديرا عاما للإذاعة الأردنية، وسكرتيراً للوفد الفلسطيني في جامعة الدول العربية.

أما عن محمود شقير الكاتب الفلسطيني، ولد عام 1941 في جبل المكبر، وشغل منصب نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين وعضو الهيئة الإدارية للرابطة ما بين عامي 1977 و1987، وكان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني.

وجاء الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة كأحد مواليد القدس عام 1942، وأقام عدة معارض شخصية في القدس وعمان وأبوظبي والمنامة وبغداد والرباط وباريس وموسكو وأوسلو وطوكيو ولندن وأمستردام، والمتحف الوطني الأميركي بواشنطن، معبرا في بعضها عن القدس والقضية الفلسطينية.

ولم يقتصر مشاهير القدس على الرجال فحسب، حيث ولدت جمانة الحسيني الفنانة التشكيلية والنحاتة الفلسطينية عام 1932، وشاركت في معارض جماعية منذ معرض متحف سرسق بيروت الجماعي عام 1960، وكانت كافة أعمالها عن فلسطين، وعن الأحياء الشعبية في القدس، وظلت ترسم الخيل والنمور والفهود باعتبارها رمزاً للثورة والعودة.